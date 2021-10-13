Нуланд позитивно оценила переговоры с Козаком по Украине

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала продуктивными переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком по Украине и Минским соглашениям. Об этом сообщает ТАСС.

У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации Минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе, — сказала Нуланд.

Ранее сообщалось, что Нуланд посетила администрацию президента России, где были запланированы переговоры с Козаком и помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Покидая администрацию, она назвала переговоры продуктивными. Также Нуланд высказалась и о переговорах в Министерстве иностранных дел России. Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.