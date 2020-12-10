Новым президентом Молдавии официально стала Майя Санду

https://static.news.ru/photo/45b5a240-3aeb-11eb-a5d2-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: facebook.com/maia.sandu

Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Во втором туре она получила 57,75% голосов.

Второй тур выборов президента Республики Молдова прошёл 15 ноября 2020 года. Её соперник, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

Утверждается избрание Майи Санду президентом Республики Молдова. Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия, — цитирует ТАСС председателя КС Домника Маноле.

Согласно конституции Молдавии, президент избирается на четырёхлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Церемония инаугурации Санду запланирована на 24 декабря. При этом страна — парламентская республика и полномочия президента ограничены.

Ранее Майя Санду потребовала от правительства Иона Кику незамедлительно уйти в отставку, чтобы дать дорогу к роспуску парламента и проведению досрочных выборов в стране. Она обвинила нынешнее правительство и парламент в коррупции и заявила, что граждане хотят перемен, в то время как действующий президент Игорь Додон пытается удержать власть.

Как писал NEWS.ru, сторонники избранного президента Молдавии Майи Санду 6 декабря 2020 года собрались на антиправительственный митинг в центре Кишинёва. Граждане требовали отставки кабмина и проведения досрочных выборов в парламент. Большая часть недовольных принесла с собой флаги республики.