Новым послом от США на Украине может стать Кит Дейтон

https://static.news.ru/photo/c5f347c0-9625-11ea-8ce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Президент США Дональд Трамп вынес на рассмотрение кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла на Украине.

Кандидатура отправлена в сенат: Кит Дейтон выдвигается на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине, — цитирует сообщение ТАСС.

О своих планах выдвинуть Дейтона на этот пост Трамп заявил ещё 2 мая 2020 года. Однако решение было принято только сегодня, 14 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США пригрозил Саудовской Аравии выведением американских войск с территории королевства в случае продолжения нефтяной войны.