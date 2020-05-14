Новым послом от США на Украине может стать Кит Дейтон

Президент США Дональд Трамп вынес на рассмотрение кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла на Украине.
Кандидатура отправлена в сенат: Кит Дейтон выдвигается на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине, —
цитируетсообщение ТАСС.
О своих планах выдвинуть Дейтона на этот пост Трамп заявил ещё 2 мая 2020 года. Однако решение было принято только сегодня, 14 мая.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США пригрозил Саудовской Аравии выведением американских войск с территории королевства в случае продолжения нефтяной войны.
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