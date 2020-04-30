Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/0a50e30c-8b20-11ea-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Президент США Дональд Трамп пригрозил Саудовской Аравии выведением американских войск с территории королевства в случае продолжения нефтяной войны, сообщило Reuters.

Власти США прибегли к ультиматуму для того, чтобы обеспечить снижение нефтедобычи на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекцией, сообщает «ПолитЭксперт».

Отмечается, что эти меры направлены на предотвращение возникновения коллапса в американской нефтяной отрасли.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

Как писал NEWS.ru, Трамп считает, что Саудовская Аравия и Российская Федерация могут в дальнейшем продолжить сокращать добычу нефти.