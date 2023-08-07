Новый лидер Нигера: кто такой Омар Чиани, возглавивший военный переворот У главы путчистов богатый опыт ведения боевых действий против террористов, контрабандистов и торговцев людьми

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Омар Чиани

Командующий президентской гвардией Нигера Омар Чиани сверг президента страны Мохаммеда Базума и назначил себя главой нового военного правительства. Генерал заявил, что пошел на переворот, чтобы спасти родину от «постепенной и неизбежной кончины», вызванной ростом террористической угрозы. Что известно о новом главе Нигера, откуда он и какие у него заслуги, — разбирался NEWS.ru.

Кто такой Чиани

До прихода к власти генерал предпочитал оставаться в тени. Известно, что он родился в городе Филинг в засушливом регионе на юго-западе Нигера, недалеко от границы с Мали. По данным Al-Jazeera, этот регион является своего рода поставщиком кадров для вооруженных сил страны.

Чиани также решил построить военную карьеру и поступил в военную академию в Сенегале. После возвращения на родину он присоединился к армии Нигера и на протяжении многих лет сражался с боевиками из исламистских радикальных организаций вроде «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»*.

Где отличился Чиани, какие у него боевые заслуги

Чиани возглавлял батальоны в северной провинции Агадес, которая считалась мировой столицей контрабанды и преступности. Там он руководил специальными операциями в пустыне, где ловили торговцев людьми. Чиани служил в международных миссиях ООН и западноафриканского регионального блока ЭКОВАС в Кот-д’Ивуаре и Судане.

Фото: Blinkcatcher/blickwinkel/Global Look Press

Чиани также обладает почетной наградой за то, что был первым офицером, прибывшим на место крушения французского самолета у города Билма на севере страны в 1989 году. Самолет потерпел крушение из-за взрыва бомбы в одном из чемоданов. Все 170 человек, находившихся на борту, погибли.

Когда Чиани возглавил президентскую гвардию

В 2011 году боевые заслуги Чиани отметил бывший президент страны Махамаду Иссуфу, который назначил его главой президентской гвардии.

В 2015 году военного в суде обвиняли в попытке неудачного государственного переворота, но он отрицал все обвинения, и его признали невиновным.

Этот эпизод не повлиял на отношения между Иссуфу и Чиани, президент продолжил считать главу национальной Гвардии союзником, а в 2018 году повысил до звания генерала.

Как Чиани обеспечил первые для Нигера выборы

Считается, что первые демократические выборы в Нигере в 2021 году — также заслуга Чиани.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на избирательном участке в Ниамее Нигер, 27 декабря 2020 г.

Генерал вместе с президентской гвардией предотвратили очередную попытку государственного переворота и не дали путчистам захватить президентский дворец. Попытка переворота состоялась всего за несколько дней до того, как новоизбранный президент Базум должен был дать там присягу.

Базум оценил верность Чиани и после прихода к власти оставил его во главе президентской гвардии.

Что Чиани сделал с президентской гвардией

Под командованием Чиани президентская гвардия преобразовалось и стала боеспособным и влиятельным формированием. Он повысил численность состава с 700 до двух тысяч человек и обеспечил их современным оружием.

Эксперты отмечают: за время службы во главе президентской гвардии он обрел большую власть и связи среди военных и политиков Нигера.

«Хоть он малоизвестен за пределами военных кругов, Чиани — могущественный человек, который всегда находился на заднем плане», — охарактеризовал нового главу Судана аналитик Яхья Ибрагим из аналитического центра Международной кризисной группы.

Почему Чиани решился на переворот

Точно неизвестно, почему Чиани пошел на мятеж. Отношения между ним и Базумом находятся в кризисном состоянии уже много месяцев. Все это время генерал показательно избегал официальных церемоний с президентом и отправлял туда своих заместителей.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

По данным Al-Jazeera, за несколько дней до путча генерал узнал, что президент хочет отправить его в отставку. Известно, что среди мятежников есть и другие чиновники, которых недавно уволил президент, в том числе Салиф Моди — бывший начальник штаба вооруженных сил, смещенный с поста в апреле.

Возможное желание президента отправить Чиани в отставку объясняют сразу несколькими причинами. Это 62-летний возраст генерала, слухи о нарастающем недовольстве президентской гвардии властью либо стремление Базума назначить на этот пост человека, который бы не ассоциировался у народа с эпохой прошлого президента.

Что говорит сам Чиани о причинах переворота

Новый лидер Нигера утверждает, что сверг Базума не по личным мотивам, а потому что видел неспособность президента решить проблемы с безопасностью в стране. Чиани посчитал, что боевой опыт поможет ему противостоять радикальными террористическими организациям с большей эффективностью.

«Каждый день наши вооруженные силы и трудолюбивое население сталкиваются с суровой реальностью отсутствия безопасности в Нигере. Смерти, вынужденные переезды, унижения и разочарования напоминают нам о том, как жестока и безжалостна эта реальность», — сказал генерал.

На чью помощь и поддержку рассчитывает Чиани

Новый глава Нигера рассчитывает получить поддержку местного населения и стран-союзников. Переворот уже поддержали Буркина-Фасо и Мали, где у власти также находятся военные революционеры.

Чиани призывает «друзей Нигера» понять тяжелое положение, в котором находится страна, и оказать всю необходимую помощь, чтобы она смогла справиться с вызовами.

Что произошло в Нигере

27 июля глава президентской гвардии Нигера генерал Омар Чиани захватил власть в стране. Он приостановил действие конституции и объявил себя главой переходного правительства — так называемого Национального совета по защите родины. Переворот не поддержало большинство стран международного сообщества, в том числе США, Франция и Россия.

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) требуют вернуть Базуму полномочия, в ином случае угрожают ввести войска. Сообщается, что Чиани и его последователи сохранили жизнь бывшему президенту. После свержения он вел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Приход к власти генерала Чиани — пятый военный переворот в стране, начиная с обретения независимости от Франции в 1960 году.

* «Аль-Каида», «Исламское Государство» — террористические организации. Деятельность в РФ запрещена.

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