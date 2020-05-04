Новых заболевших COVID-19 не выявлено в Новой Зеландии впервые с марта

https://static.news.ru/photo/ac8c3bca-8dc9-11ea-8fb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Новозеландские медики не выявили 3 мая ни одного нового случая инфицирования коронавирусом впервые за семь недель.

Общее число заразившихся в стране составляет 1487 человек. Однако главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд подчеркнул, что нулевой прирост за день — ещё не повод ослаблять бдительность и заявлять о конце эпидемии.

Бесспорно, сегодня мы видим весьма обнадёживающие цифры. Но это всего лишь один день, а нам по-прежнему нужно поддерживать дисциплину и продолжать двигаться вперёд, — сказал Блумфилд в эфире радио New Zealand.

Как писал NEWS.ru ранее, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно отменят в ряде стран, начиная с 4 мая. Так, в Испании откроются частные заведения, которые будут работать по предварительной записи, рестораны начнут продавать еду навынос.