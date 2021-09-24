Новая команда ВОЗ продолжит расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить расследование происхождения COVID-19. С этой целью будет собрана команда из 20 учёных, сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает , что научная группа, кроме проверки версии о появлении коронавируса из лаборатории, возможно, также проведёт более широкие исследования будущих вирусных рисков и связей с поведением человека.

В команду набираются специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

Специалисты ВОЗ уже изучали проблему, даже посещали китайскую Ухань, откуда пошла пандемия. Возобновление расследования связано с тем, что полученных от учёных Китая данных, считают они, недостаточно, чтобы ответить на вопрос о происхождении коронавируса.

Ранее стало известно, что начать жить нормальной жизнью после пандемии коронавируса жители планеты смогут «в течение года». Об этом заявил глава компании — производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла. При этом он назвал ежегодную ревакцинацию частью наиболее вероятного сценария жизни после пандемии.