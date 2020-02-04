https://static.news.ru/photo/58be2884-4691-11ea-8cd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году, Рае Квон Чунг в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как изменился климат за последние 20 лет. По его словам, на планете стало теплее более чем на три градуса Цельсия.

Температурный режим поднялся более чем на два градуса на одной десятой части земного шара и на 1,5 градуса на более чем одной пятой Земли, — пояснил собеседник.

Программа ООН по окружающей среде определила, что последнее десятилетие было, по сути, потерянным для климатических улучшений, подчеркнул спикер.

На самом деле климат меняется даже быстрее, чем предсказывали учёные. Научное сообщество предупреждало об изменениях и была составлена чёткая дорожная карта по сокращению выбросов парниковых газов. <...> К сожалению, глобальные выбросы растут, а не сокращаются, — заявил эксперт.

В этом году в Центральной России из-за небывало тёплой зимы к проблеме климатических изменений приковано особое внимание. Член МГЭИК считает, что нужно смириться с тем, что «больше не будет таких зим, как раньше».

По его словам, климат становится всё более нестабильным и изменчивым, что делает природные явления менее предсказуемыми. Отвечая на вопрос, какие негативные последствия от изменения климата могут проявиться в ближайшее время, он заявил, что это засухи, наводнения, нехватка воды, голод и стихийные бедствия, вызванные ураганом.

О проблемах изменения климата всё чаще громко напоминают различные общественные деятели. Так, символом экопротеста стала шведская школьница Грета Тунберг, которая 23 сентября 2019 года с пламенной речью выступила на саммите по климату в ООН. У девушки уже тысячи сторонников по всему миру и количество последователей постоянно растёт. При этом Рае Квон Чунга утверждает, что действия экоактивистов привлекают внимание к проблеме, но «этого, конечно же, недостаточно для реальных изменений».

Член МГЭИК также рассказал, как каждый из нас в отдельности может помочь предотвратить климатические изменения. По его словам, для этого нужно обеспечить политическую поддержку климатической повестке, поддержав повышение цены на чистую энергию и цен на углероды.

Ранее Счётная палата призвала отказаться от использования одноразовой упаковки. Согласно отчёту «Мониторинг хода реализации мероприятий нацпроекта „Экология“», без проработки данного вопроса цель по формированию эффективной системы обращения с мусором останется недостижимой.