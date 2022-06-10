Нидерланды и Дания высказались против статуса кандидата в ЕС для Украины Bloomberg: Нидерланды и Дания высказались против статуса кандидата в ЕС для Украины

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Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы. По мнению датских дипломатов, Украина недостаточно выполняет условия, связанные с работой институтов, которые гарантируют демократию, верховенство закона, права человека, а также защиту меньшинств. Отмечается, что Киеву необходимо улучшить законодательную и институциональную базу.

Киеву необходимо фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу, чтобы добиться прогресса во всех этих областях, — сказано в публикации.

В статье сказано, что Германия в качестве компромисса предлагает вариант предоставления Украине условного статуса кандидата.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в ЕС. Отмечается, что рекомендации будут сопровождаться определёнными условиями. При этом рекомендации ЕК, которые должны пройти обсуждение и согласование коллегией еврокомиссаров, будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством. Также до официального предоставления Украине данного статуса рекомендация Еврокомиссии должна быть одобрена странами — членами Евросоюза.