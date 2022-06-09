СМИ: Еврокомиссия рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС Bloomberg: ЕК на следующей неделе рекомендует выдать Украине статус кандидата в ЕС

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Еврокомиссия на следующей неделе, как ожидается, рекомендует выдать Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом агентству Bloomberg рассказали информированные источники. Собеседники агентства отмечают, что рекомендации будут сопровождаться определёнными условиями.

Исполнительный орган ЕС, как ожидается, рекомендует на следующей неделе предоставить Украине статус кандидата, — говорится в сообщении агентства.

При этом рекомендации ЕК, которые должны пройти обсуждение и согласование коллегией еврокомиссаров, будут сопровождаться условиями, связанными с верховенством права и антикоррупционным законодательством. Также до официального предоставления Украине данного статуса рекомендация Еврокомиссии должна быть одобрена странами-членами Евросоюза, сообщает Bloomberg..

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в европейский Союз. Во время посещения Украины в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала руководству государства опросник для начала переговоров по вступлению в союз. Сейчас комиссия оценивает ответы Украины. Предполагается, что рекомендации по предоставлению статуса кандидата главам ЕС будет представлены в рамках саммита 23-24 июня.