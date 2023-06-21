«Ничего нового»: нейрохирург про начало испытаний Маском Neuralink на людях Врач-нейрохирург Биктимиров: в испытаниях Маском Neuralink на людях нет ничего нового

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Илон Маск

В испытаниях американского миллиардера Илона Маска на людях чипов для мозга Neuralink нет ничего нового, заявил NEWS.ru врач-нейрохирург, руководитель первой в России операции очувствлению протезов рук Артур Биктимиров. По его словам, подобные испытания уже проводились. Биктимиров отметил, что также рано пока говорить о шансах на успех нового чипа.

Маск не делает ничего нового, разница лишь в новом уровне технологий. Да, это новый протез, более усовершенствованный и уменьшенный в размере. О шансах успеха исследований сейчас говорить сложно, все зависит от самого пациента, а чтобы его оценить, нужно его видеть и знать подробности, есть множество нюансов, — сказал врач.

Ранее американская компания по производству чипов для мозга Neuralink, владельцем которой является Илон Маск, получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях. На официальной странице в Twitter представители компании сообщили, что американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало соответствующее разрешение. В Neuralink отметили, что приблизились еще на шаг к тому, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.