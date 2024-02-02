«Ничего хорошего»: вирусолог об опасности проекта Билла Гейтса в Африке Вирусолог Григорян: проект Гейтса может послужить созданию биологического оружия

Фото: Joerg Boethling via imago-images.de/Global Look Press

Фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует проект по выведению генетически модифицированных комаров для борьбы с малярией в Африке, однако ничего доброго от этого ждать не стоит, заявил международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения и борьбе с зоонозными болезнями вирусолог Григор Григорян. По его словам, которые приводит «Ридус», стоит настороженно относиться к деятельности миллиардера, потому что результаты исследования могут быть использованы для создания биологического оружия.

Как отметил эксперт, в рамках проекта Гейтса выводятся только комары-самцы, притом что человека кусают в основном самки. Так, ГМО-самцы должны будут через спаривание передать самкам ген, который не позволит потомству дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь, объяснил Григорян.

Все это нуждается в очень осторожном подходе и тщательном контроле. Учитывая, кто такой Билл Гейтс и в чем он замешан (бигфарма, преступления против человечества), думаю, что ничего хорошего от этой «доброй инициативы» ждать не стоит, — отметил вирусолог.

По его словам, эти исследования представляют «экзистенциальную угрозу» обитателям всей планеты. Некоторые эксперты считают, что в дальнейшем результаты этого проекта могут быть использованы США для создания биологического оружия.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Пентагон предлагает собирать в отдельном хранилище с ограниченным доступом научные работы двойного назначения. По его словам, засекретить намерены результаты экспериментов по повышению летальности вируса оспы мышей.

До этого кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины. По его словам, американцы разрабатывают все возможные виды биологического оружия. Он добавил, что власти обманывают население Соединенных Штатов.