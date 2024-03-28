Нетаньяху заявил о захвате стратегических активов ХАМАС

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников заявил, что ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа сумела захватить стратегические активы палестинского движения ХАМАС. Политик пояснил, что их используют во время переговоров о возвращении похищенных людей.

Мы зaхвaтили стрaтегические aктивы ХAМAС. Это еще один ключ к освобождению нaших сыновей и дочерей. Мы контролируем север секторa и Хaн-Юнис, рaссекли сектор и готовимся к входу в Рaфaх. Чтобы вернуть всех, a не только чaсть, нужно с умом использовать эти aктивы в переговорaх, которые я сaм веду ежедневно, — цитирует Нетаньяху его канцелярия.

По данным премьера, из плена ХАМАС удалось вызволить 123 человека. Нетаньяху подчеркнул, что только «мощное военное давление» сможет заставить палестинцев вернуть всех захваченных заложников.

На днях представители ХАМАС обратились к посредникам и предъявили требования для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. Для начала Израиль должен вывести войска из региона, затем планируется «настоящий» обмен военнопленными. Инициатива ХАМАС направлена на одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа.