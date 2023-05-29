Некоторые страны могут призвать КНДР отказаться от запуска спутника Япония, США и Южной Кореей призовут КНДР не запускать спутник

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Хирокадзу Мацуно

Токио, Вашингтон и Сеул будут настоятельно призывать Пхеньян отказаться от запуска спутника, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. По его словам, которые приводит РИА Новости, японский премьер-министр Фумио Кисида поручил профильный ведомствам собирать и своевременно предоставлять населению информацию о действиях КНДР и быть в полной готовности.

Премьер-министр дал указания <...> в тесном взаимодействии с Америкой и Южной Кореей и заинтересованными странами настоятельно требовать от Северной Кореи воздержаться от пуска, а также быть в полной готовности на случай непредвиденной ситуации, — сказал Мацуно.

Он добавил, что ракета со спутником может пролететь над японским архипелагом Сакисима.

Кисида ранее заявил, что под видом спутника Пхеньян намерен запустить баллистическую ракету. Премьер-министр подчеркнул, что этот шаг является нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

В апреле силы самообороны Японии начали приготовления к переброске зенитных ракетных комплексов Patriot в префектуру Окинава. Эти действия начались после того, как министр обороны страны Ясудзаку Хамада отдал приказ о подготовке мер для перехвата баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском разведывательного спутника Северной Кореей.