В Японии готовятся перехватить баллистическую ракету КНДР Силы самообороны Японии готовятся к перехвату баллистической ракеты на фоне планов КНДР

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Силы самообороны Японии начали приготовления к переброске зенитных ракетных комплексов Patriot в префектуру Окинава. Эти действия начались после того, как министр обороны страны Ясудзаку Хамада отдал приказ о подготовке мер для перехвата баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском разведывательного спутника Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, группировка сил самообороны, связанная с управлением комплексами РАСЗ, вышла на судне из порта Хаката префектуры Фукуока. При этом в течение 50 минут на корабль было погружено несколько транспортных средств большого размера. Другими подробностями агентство не располагает.

Ранее руководитель КНДР Ким Чен ЫН заявил, что страна займется созданием военного разведывательного спутника. По имеющимся данным, Ким Чен Ын поручил развернуть целую группировку космических аппаратов ради повышения разведывательных возможностей своей страны.

Министерство обороны Японии заявило, что на фоне риска падения фрагментов баллистической ракеты Пхеньяна в рамках ее перехвата предполагается развернуть в префектуре Окинава ЗРК Patriot и американские зенитные управляемые ракеты «Стандарт» SM-3. ВМС самообороны страны получили сигнал развернуть эсминцы с противоракетной системой Aegis.

В 2012 и 2016 годах Япония уже разворачивала Patriot на Окинаве во время запусков ракет КНДР, но никогда не объявляла об их перехвате.