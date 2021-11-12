Мужчина бросил гранату в азербайджанских военных на блокпосте в Карабахе

На блокпосте у города Шуша в Карабахе злоумышленник бросил гранату в сторону азербайджанских военных и был задержан российскими миротворцами. В результате взрыва три азербайджанских военнослужащих получили ранения. По данным ряда Telegram-каналов, нападавшего зовут Норайр Мирзоян.

Инцидент произошёл на дороге Степанакерт (в Азербайджане город называют Ханкенди) — Лачин, связывающей Карабах с Арменией. После случившегося миротворцы на некоторое время перекрыли дорогу, но в настоящее время проезд транспорта возобновлён.

О мотивах злоумышленника не сообщается, ведётся разбирательство. В Интернете опубликовано видео взрыва и задержания нападавшего.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения с признанием территориальной целостности двух государств в рамках границ, признанных на международном уровне. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ. Он отметил, что Баку исходит из того, что карабахский конфликт остался в прошлом и одной из важных задач сейчас является безопасное возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли.