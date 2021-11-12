Азербайджан выразил готовность нормализации отношений с Арменией

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения с признанием территориальной целостности двух государств в рамках границ, признанных на международном уровне. Как сообщает Интерфакс Азербайджан, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ. По его словам, Баку исходит из того, что карабахский конфликт остался в прошлом, и одной из важных задач на настоящий момент является безопасное возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Асадов отметил, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в регионе играют важную роль в развитии всех стран Южного Кавказа.

От этого выиграют не только Азербайджан и Армения, но и другие страны региона. Разблокировка транспортных коммуникаций играет важную роль для дальнейшего развития экономических отношений не только в регионе Южного Кавказа, но в целом и на пространстве СНГ, — сказал Асадов.

По его словам, Баку выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией в рамках норм международного права.

Затрагивая гуманитарные вопросы, премьер вновь обратил внимание на проблему минных полей в Карабахе. Он подчеркнул, что сегодня от мин очищено 20 тыс. га территории. Вместе с тем Асадов также отметил, что точность минных карт по трём районам, которые предоставила Армения Азербайджану, составляет менее 25%.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл в Париже встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Переговоры состоялись при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учётом новых реалий в Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.