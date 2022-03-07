Небензя: радикалам на Украине приказали стрелять по мирным жителям

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что радикалам в украинской Волновахе отдали приказ стрелять по ногам украинцев, которые пытались выбраться из города по гуманитарным коридорам. Заложниками оказались жители целого ряда населённых пунктов, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Опасность для мирных жителей Украины представляют не российские военные, а украинские радикалы и неонацисты, захватившие в заложники население ряда городов. Используя мирных граждан в качестве живого щита, они не дают им покинуть города, несмотря на наличие гуманитарных коридоров, — подчеркнул постпред.

Небензя рассказал о перехваченном разговоре командиров украинского батальона. Согласно ему, «радикалам было прямо указано стрелять в ноги тем, кто направится в сторону гумкоридоров». Постпред добавил, что лишь в Мариуполе на прицеле у радикалов оказались 200 тысяч гражданских лиц, попавших в их ловушку.

Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонала роддома № 1 Мариуполя, вооружённые силы Украины оборудовали в нём огневую позицию, — заключил Небензя.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и НАТО вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине. По его словам, Россия организовала и предоставила возможность людям покинуть города по таким коридорам, но бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам.