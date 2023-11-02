Небензя отверг право Израиля на самооборону Небензя: Израиль является оккупирующей державой и не имеет права на оборону

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Израиль является оккупирующей державой, поэтому не имеет права на самооборону, заявил в ходе десятой чрезвычайной спецсессии постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, это подтверждает заключение Международного суда ООН в 2004 году.

У оккупирующей державы — у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году, — подчеркнул Небензя.

В связи с этим постпред назвал лицемерием поведение США и других западных союзников Израиля, которые твердят о праве Тель-Авива защищать свои территории. Эти страны то и дело призывают «к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», но при этом игнорируют гибель тысяч детей в Газе, подчеркнул Небензя.

Ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан нацепил на свой пиджак в зале заседаний СБ ООН желтую звезду, подобную той, которую были вынуждены носить евреи во времена холокоста. Эрдан пообещал не снимать ее, пока Совет Безопасности не осудит палестинское движение ХАМАС и не потребует освободить израильских заложников, в знак того, что Израиль поклялся всегда защищать себя.