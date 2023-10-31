Постпред Израиля прицепил желтую звезду для воздействия на СБ ООН

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан нацепил на свой пиджак в зале заседаний СБ ООН желтую звезду, подобную той, которую были вынуждены носить евреи во времена холокоста, сообщает РИА Новости. Эрдан пообещал не снимать ее, пока Совет Безопасности не осудит палестинское движение ХАМАС и не потребует освободить израильских заложников.

Некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, почему был основан этот орган. Я напомню вам. С этого дня, каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчание перед лицом зла. Как мои деды и бабушки — и деды и бабушки миллионов евреев — с нынешнего момента моя команда и я будем носить желтые звезды, — заявил постпред.

Эрдан подчеркнул, что он и его команда носят этот знак с гордостью. Он является символом того, что народ Израиля поклялся защищать себя, заключил постпред.

Ранее Эрдан на специальной сессии Генассамблеи, посвященной обострению ситуации на Ближнем Востоке, заверил, что планы Израиля по уничтожению ХАМАС никак не связаны с палестинским вопросом и арабо-израильским конфликтом. Эрдан пояснил, что военная операция направлена исключительно против движения, «совершающего геноцид» в отношении мирных израильтян. Эрдан напомнил, что в резолюции по конфликту на Ближнем Востоке «нет ни единого осуждения варварства в отношении израильтян», что является, по его мнению, явным проявлением лицемерия со стороны других государств.