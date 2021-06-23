«Не трогай медведя»: британцы отреагировали на инцидент в Чёрном море

Читатели Daily Express бурно отреагировали на инцидент с эсминцем «Дефендер» в Чёрном море. Они пришли в недоумение из-за того, что их военные корабли находятся так далеко от родных берегов.

Пользователи с иронией заявили, что сейчас Королевский флот настолько слаб, что ответить он мог лишь единственным способом — «встать на колени перед россиянами». Некоторые отметили, что не нужно злить Россию подобными действиями.

Не трогай медведя, — написал один из пользователей.

Также многие читатели не понимают, какие задачи может выполнять британский флот в Чёрном море.

У английских судов нет причин плавать в Чёрном море, — подчеркнул один из читателей.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец «Дефендер» из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа британского корабля являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии.

Британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море.