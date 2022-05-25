Захарова оценила перспективы расширения БРИКС

Фото Ministry of Economy Russia/via Globallookpress.com

Китайское председательство предложило активизировать вопрос наращивания БРИКС, Москва такую инициативу поддерживает, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом, по ее словам, на настоящий момент преждевременно раскрывать какие-то детали и называть потенциальных кандидатов на вступление в объединение.

Китайское председательство предложило активизировать эту работу. Мы такую инициативу поддерживаем. Тема расширения объемная и многоплановая. Предстоит определить по ключевым параметрам такого процесса, необходимо выстроить внутри объединения консенсус по стандартам, критериям и процедуре присоединения новых членов. Все это требует вдумчивой работу. Сейчас было бы преждевременно раскрывать ее детали и называть потенциальных кандидатов. Внутри формата должно произойти согласие, — сказала Захарова.

Она также высоко отметила взаимодействие сторон внутри клуба. По ее словам, такие контакты укрепляют отношения России с развивающимися странами, которые имеют формирующиеся рынки. Представитель российского внешнеполитического ведомства положительно оценила распространение подобной практики не только на саммитах, но и других мероприятиях БРИКС.

Китайская сторона выступила с предложением начать процесс расширения БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР). По словам главы МИД КНР Ван И, группе из пяти стран стоит изучить процедуры расширения и прийти по этому вопросу к согласию. Он считает, что это поможет повысить влияние объединения, а также внести вклад в поддержание мира.