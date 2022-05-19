Китай предложил начать процесс расширения БРИКС МИД КНР: Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС

Фото Максим Блинов/РИА Новости

Китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), заявил глава китайского МИД Ван И в ходе онлайн-встречи министров иностранных дел стран объединения. По его словам, группе из пяти стран стоит изучить процедуры расширения и прийти по этому вопросу к согласию, сообщает ТАСС.

Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус, — сказал он.

В ходе видеоконференции также выступил председатель КНР Си Цзиньпин, он призвал членов объединения противостоять гегемонии и политике силы, отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и работать вместе над созданием глобального сообщества безопасности для всех.

Странам БРИКС необходимо укреплять политическое взаимное доверие и сотрудничество в области безопасности, поддерживать тесные контакты и координацию по основным международным и региональным вопросам, учитывать основные интересы и основные проблемы друг друга, уважать суверенитет, безопасность и интересы развития друг друга, — указал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны — члены БРИКС послужат основой для нового миропорядка. По его словам, страны объединения играют особую роль в защите международного права и борьбе с западной санкционной политикой.