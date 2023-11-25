«Не американцы»: в Турции раскрыли, кто хочет затянуть конфликт на Украине Аналитик Озер: Лондон больше всех хочет затянуть конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Великобритания больше остальных стран заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, Лондон рассчитывает на долгосрочный кризис, чтобы отвлечь Россию от Центральной Азии. Эксперт добавил, что стороны могли подписать мирный договор в Турции, однако именно англичане заставили Киев отказаться.

Для меня эта новость не стала неожиданностью. Мы знаем, что в Стамбуле Россия и Украина были близки к подписанию соглашения. Делегации даже подписали ряд документов, осталась подпись Владимира Зеленского. Если бы Зеленский подписал договоренности в Стамбуле, война давно бы закончилась. Украину провоцировали не американцы, а англичане, — заявил Озер.

Великобритания имеет большие геополитические планы на Центральную Азию, добавил он. Если Россия будет отвлечена на Украину, то не сможет противодействовать планам Лондона.

Регион Центральной Азии для англичан — исторический пункт, там их влияние будет усиливаться. Лондон пытается сделать все возможное, чтобы Россия тратила всю свою энергию только на Украину, — констатировал аналитик.

Предприниматель Ким Дотком в свою очередь заявил, что США нужен украинский конфликт для противодействия БРИКС. По его словам, это постепенно начинают понимать жители стран ЕС, которые для Вашингтона являются лишь инструментом.