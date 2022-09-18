NBC: США должны сменить стратегию, чтобы лишить Путина поддержки в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Военной помощи, которую США оказывают Украине, недостаточно для того, чтобы лишить президента России Владимира Путина поддержки в Европе и мире, сообщает американский телеканал NBC. Белый дом должен сменить стратегию в борьбе с Москвой, так как Кремлю удалось собрать коалицию стран, которые негласно поддерживают действия российского президента. Автор материала указывает, что выборы в Швеции и Италии могут привести к расширению этой коалиции.

Путину удается незаметно собрать коалицию стран. От более традиционно авторитарных лидеров — Си Цзиньпина в Китае, Ким Чен Ына в Северной Корее и аятолл Ирана — до лидеров нелиберальных демократий в Индии, Турции и Венгрии, — сказано в публикации.

В статье сказано, что США должны усилить давление на союзников России, пока не начались необратимые последствия «халатной» политики.

Обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн ранее заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так журналист отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток-2022».

Журналист отметил, что если это сотрудничество достигнет своего максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень беспокойства в Пентагоне. В публикации также отмечается высокий уровень эффективности взаимодействия в рамках прошедших учений.