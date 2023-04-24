Названы три сценария контрнаступления ВСУ Генерал из Австралии Райан: у Украины имеются три сценария контрнаступления

Австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что Украине доступны три варианта действий в рамках возможного весеннего контрнаступления. Первым из них является масштабная атака, в которой будут задействованы «все силы и ресурсы», подчеркнул офицер в беседе с британской газетой Daily Mail.

По мнению генерала, ВСУ также может разделить свои силы для одновременного наступления на юге и востоке. Это второй вариант. Третий, по мнению Райана, подразумевает проведение ряда менее масштабных атак, не скоординированных между собой.

Возможность того, что Украина выберет третий вариант, допустил в беседе с изданием отставной американский генерал Стивен Твитти. Он считает, что Киев отдаст предпочтение «тактике малых шагов».

Ранее британские генералы высказались о судьбе Украины. По их мнению, Киев останется без западной военной помощи и возможности наступать, если провалит весеннюю кампанию. Они ожидают, что при крупномасштабной атаке ВСУ ожидают логистические неприятности из-за «разношерстности» поставок западных вооружений, которые требуют уникального подхода в обслуживании.