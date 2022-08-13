Названы страны, в которых больше всего страдают от похмелья SGCS: британцы страдают от похмелья вдвое чаще французов

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Почти каждый пятый житель Великобритании страдает от похмелья наутро после употребления спиртных напитков, гласят данные опроса Statista Global Consumer Survey. По результатам исследования, неблагоприятным последствиям употребления алкоголя подвержены 18% британцев, делая их лидером в этой области среди восьми опрошенных стран (Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Китай, Мексика, США и Франция).

Авторы исследования отмечают это закономерным и напоминают, что по данным предыдущих опросов среднестатистический британец переносит как минимум два 36-часовых похмелья в месяц, а за всю жизнь он находится в состоянии похмелья почти год (315 дней).

Ненамного от Великобритании отстали Австралия и Германия — в этих странах 16% жителей признались о нездоровом состоянии после употребления алкоголя. Французы же заняли последнее место — только 10% из них рассказали о том, что переживают похмелье из-за спиртного.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что частое употребление крепких спиртных напитков быстрее вызывает зависимость, поскольку организм подстраивается под них и впоследствии не воспринимает другие виды алкоголя. По его словам, организм будет требовать новой дозы, однако удовлетворить его потребности сможет только такой же крепкий спиртной напиток.