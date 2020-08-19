Названы способы вычислить врача, который может убить пациента

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Признаки врача, который представляет угрозу для своих пациентов назвал бывший следователь Брюс Сакман. Он специализировался на вычислении серийных убийц среди врачей и медсестёр.

О своих наблюдениях следователь рассказал на Reddit. Сакман отметил, что в первую очередь необходимо обращать внимание на препараты, которые врач даёт пациенту. Некоторые врачи намеренно могут ухудшить состояние пациента, чтобы затем быстро отреагировать и доказать свой «профессионализм». Среди таких препаратов он назвал инсулин или адреналин.

Также следует обратить внимание на статистику смертей. Если у врача в его смену много летальных исходов, стоит задуматься.

Сакман посоветовал, как можно чаще быть на связи с тем, кто попал в больницу, вежливо интересоваться у врачей, как и чем именно они лечат пациента, давать понять, что вы доверяете профессионалам, но внимательно следите за состоянием вашего родственника или знакомого.

Следователь считает, что чаще всего причиной того, что человек становится серийным убийцей, являются детские травмы. Помимо этого, как подчеркивает он, тяга к преступлениям может возникнуть из-за употребления психотропных веществ. Однако есть и приверженцы «чистого зла».

Как писал NEWS.ru, бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, больше известный как ангарский маньяк, признался в убийстве ещё двух женщин, о которых он не рассказывал. Эти убийства были совершены им с 1995-го по 1998 год в Ангарске. Попков сейчас этапирован в Иркутск из Торбеевского централа в Мордовии. Он отбывает пожизненное за 81 убийство и три покушения на убийство женщин. Маньяку уже предъявлено обвинение по одному эпизоду, по второму проводятся следственные действия.