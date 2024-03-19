Названы признаки «типичного американца» Пользователи Reddit назвали улыбки в глаза прохожим чертой американцев

Пользователи Reddit со всего мира рассказали в ветке AskReddit, как они за считаные секунды узнают американцев в любой стране, например, по их дружескому приветствию на английском. А один из участников обсуждения отметил, что люди в США обычно улыбаются прохожим, когда смотрят им в глаза, хотя так не принято, к примеру, в Германии.

Я встречалась с европейцем здесь, в США. Когда мы гуляли, каждый раз, когда я смотрела кому-нибудь в глаза на нашем пути, то улыбалась ему, и он всегда улыбался в ответ. Бойфренд был очень смущен, увидев, что все эти незнакомцы улыбаются мне. Постоянно спрашивал, знаю ли я этих людей. Это было весело, — рассказала жительница Штатов.

Еще один пользователь добавил, что в США очень легко заводить разговор с незнакомыми людьми в таких местах, как бары. Он отметил, что в таких случаях американцы всегда отвечают взаимностью и проявляют интерес. Другие высказали мнение, что отличительной чертой американцев является то, что они оставляют чаевые, хотя во многих других странах этого нет.

Один из юзеров поделился наблюдением, что если спросить у случайного встречного, как далеко добираться до какого-то места, то американец скажет, сколько времени для этого понадобится, вместо того, чтобы назвать само расстояние.

В ЦРУ говорят, чтобы стать шпионом, нужно разучиться опираться. Американцы склонны опираться на что-либо, когда стоят на месте, — добавил другой пользователь.

Ранее исследователи Института социальной политики НИУ ВШЭ отметили, что среди богатейших людей в России преобладают мужчины, получившие образование в столичных вузах и заработавшие состояние в топливно-энергетической, финансовой или промышленной сферах. Социологи пришли к такому выводу, изучив биографию бизнесменов, попадавших в списки Forbes.