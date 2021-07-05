Названы отличительные симптомы индийского штамма коронавируса

После проникновения из Индии штамма «дельта» врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что набор старых симптомов коронавирусной инфекции изменился. Об этом сообщает The Telegraph.

Учёные из Королевского колледжа Лондона выяснили , какие симптомы испытывают заболевшие индийскими штаммами. Чаще всего это головная боль — её испытывали две трети пациентов. У 15% заболевших головная боль была единственным симптомом коронавируса. Также встречались боль в горле и насморк. Эти два симптома наблюдались у половины заразившихся младше 40 лет.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что потеря обоняния или вкуса, температура и кашель больше не являются самыми распространёнными симптомами. Новый штамм больше похож на простуду, в связи с этим многие люди не обращаются к врачам, ссылаясь на обычное недомогание.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир проходит через очень опасную стадию пандемии из-за штамма коронавирусной инфекции «дельта». Он отметил, что штамм «дельта» обнаружен по меньшей мере в 98 странах мира.