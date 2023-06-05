Названы особенности машины МДР, выбранной ВСУ для наступления Военный эксперт Дандыкин назвал УР-77 эффективной разработкой для разминирования

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Самоходная противотанковая установка УР-77

В качестве разминирования минных полей Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют советскую разработку УР-77 «Метеорит», которая достаточно эффективна, но используется на узком пространстве, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российская армия также использует эту остановки, но в РФ она прошла модернизацию. Военный эксперт отметил, что по необходимости Ур-77 можно использовать в качестве боевого средства. Ранее The Washington Post сообщил, что ВСУ уже несколько недель ведут разминирование линии фронта перед наступлением

УР-77 — это советская разработка, в России она прошла модернизацию, мы ее тоже используем в качестве прохода по минным полям. По необходимости также используется в качестве боевого средства, потому что в этом случае летит сотни килограмм взрывчатки, называется еще «Змей Горыныч». Это эффективное средство для разминирования минных полей. Применяется обеими сторонами, но у нас она более эффективная и отработанная. Радиус действия направлен на довольно узкий коридор, несколько сотен метров, а за счет детонации взрывчатки взрываются мины, — сказал Дандыкин.

Ранее заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР), министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко заявил, что на разминирование сельхозугодий может уйти несколько лет. По его словам, сформирован пакет заявок на более чем 40 тысяч гектаров.