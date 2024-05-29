Названы 10 стран, готовых разрешить Киеву ударить их оружием по России Советник Зеленского Лещенко: 10 стран поддержали решение об ударе по России

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Десять стран разрешили Украине бить их оружием по территории России, заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. По его словам, решение поддержали Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды. Для «подтверждения» такой готовности Лещенко показал заявления представителей этих стран разного уровня, сделанные в течение мая.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Узбекистан заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь страны. Он подчеркнул, что в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

Президент также отметил, что заявления о возможных ударах западным оружием появляются во время наступления российских вооруженных сил в Харьковской области. По его словам, Альянс сам спровоцировал эту ситуацию.

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.