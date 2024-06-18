Названо лучше место для проведения мирного саммита по Украине Политолог Светов назвал Саудовскую Аравию лучшим местом для саммита по Украине

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Лучшим местом для проведения саммита по Украине является Саудовская Аравия, считает политолог Юрий Светов. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что государство негласно помогало в переговорах Москвы и Киева. По его словам, страны Запада «начали примазываться к этой истории».

Пошли разговоры о том, что саммит будет организован на территории Саудовской Аравии. Саудовская Аравия и ОАЭ негласно помогали в переговорах России и Украины. Западники стали примазываться к этой истории, особенно когда количество стран — участниц саммита стало уменьшаться, — пояснил политолог.

Светов уточнил, что Швейцария не является нейтральной стороной, а выполняет пожелания Украины. В связи с этим, по мнению эксперта, Москва не считает данное государство местом для возможного проведения переговоров. Как отметил политолог, страны Запада сейчас делают вид, что это их инициатива проводить саммит не в Европе.

Саудовская Аравия — благоприятное место для проведения подобного саммита. У страны есть собственная позиция, а самое главное — собственное влияние. У Саудовской Аравии 9 июня закончился срок поставок нефти в США, и они не стали его продлевать. При этом у них резко увеличиваются поставки нефти в Китай, — заключил Светов.

Глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер ранее сообщил, что следующая конференция по Украине пройдет не в Европе. По его словам, РФ должна быть вовлечена в новую конференцию в том или ином виде. Дипломат возглавлял делегацию от швейцарской стороны.