Названо число жителей Донбасса, получивших российское гражданство МВД: более 800 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке

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За три года российское гражданство в упрощённом порядке получили более 800 тысяч жителей Донецкй и Луганской народных республик ( ДНР и ЛНР). Данные пресс-центра МВД России приводит ТАСС. Предоставление гражданства началось с апреля 2019 года, при этом менее 1% заявлений были отклонены.

Согласно ведомственной статистической отчетности, с апреля 2019 года по настоящее время <...> на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тысяч человек, — сообщили в МВД.

Также там уточнили, что менее 1% заявлений от жителей республики были отклонены. В настоящее время работа по приёму жителей республик в российское гражданство продолжается.

Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить гражданство России в упрощённом порядке 24 апреля 2019 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в субботу, 11 июня, начнётся выдача российских паспортов жителям Запорожской области Украины, находящейся в настоящее время под контролем вооружённых сил РФ.