Подоляк: передача Киеву 50 систем HIMARS изменит ход спецоперации

Фото: US Army

Передача Киеву 50 систем HIMARS изменит ход спецоперации, написал в своем Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, цена достижения этой цели не такая уж большая — 200 млн долларов.

Стоимость одной системы HIMARS — 4 млн долларов. Стоимость 50 систем — 200 млн долларов, плюс боеприпасы. <...> Это точно не «все деньги мира», но это то, что полностью изменило бы ход этой спецоперации, — отметил он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн. Помощь будет представлена в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие.

Среди заявленных позиций, которые будут поставлены на Украину, названы боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.

При этом заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что в США считают достаточным число переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Теперь у Пентагона находится в приоритете обеспечение бесперебойных поставок Киеву боеприпасов к ним.