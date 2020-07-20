Названа выигравшая от коронавируса страна

Германия выйдет из пандемии коронавируса процветающей страной, в отличие от Китая и США.
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Основным победителем с высокой долей вероятности станет Германия, — пишет финансист Ручир Шарма.
По его мнению, США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие. Кроме того, Германия вошла в кризис с профицитом госбюджета, власти смогли направить прямые выплаты семьям, сократить налоги, выдать кредиты бизнесу, общий объём помощи составил 55% ВВП.
При этом большинство рабочих Германии сохранили свои места и зарплаты благодаря государственной системе неполной занятости — компании получают выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне. Безработица в стране составляет всего 6%. При этом ожидается, что ВВП страны сократится на 6,3% в 2020 году из-за последствий, вызванных пандемией.
Также были отмечены и другие страны, по которым пандемия ударит не так сильно. По мнению экономистов, это Вьетнам, чьи власти смогли подавить распространение коронавируса на ранних этапах, а также Россия, чьё руководство в течение многих лет принимало меры для защиты страны от внешнего финансового давления.
Ранее в МВФ заявили, что бедным государствам мира грозит дефолт, если частные кредиторы не поддержат предложение G20 о праве на приостановку выплат по внешнему долгу, писал NEWS.ru.
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