Названа разница в смертности от COVID-19 среди привитых и непривитых

Исследователи из Великобритании оценили вероятность смерти от коронавируса среди вакцинированных и невакцинированных людей. Оказалось, что во второй половине 2021 года разница в летальных исходах среди непривитых была на 93,4% выше, сообщило Управление национальной статистики.

Специалисты управления сделали свои выводы на основе анализа 70 тысяч случаев смерти от коронавируса в стране. Скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 они высчитали за период с июля по декабрь 2021 года.

У привитых британцев считались показатели среди полностью вакцинированных во всех возрастных группах, а также получивших дополнительную, бустерную дозу.

Ранее стало известно, что дефицит витамина D значительно повышает риск смерти от коронавируса, заявил доктор Амиэль Дрор из Медцентра Галилеи. Вместе с исследователями из того же учреждения, а также из Университета Бар-Илан он выяснил, что когда в организме достаточно «солнечного» витамина, вероятность умереть от последствий COVID-19 снижается в девять раз. Как оказалось, витамины помогают избежать наихудших последствий коронавируса.