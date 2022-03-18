Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина поступает неразумно, когда затягивает переговоры с Россией по спецоперации вместо того, чтобы сразу минимизировать число жертв среди жирных жителей. Он добавил, что в интересах Киева скорейшее открытие гуманитарных коридоров, сообщает Life.

Киев затягивает переговоры с Москвой и занимает абсолютно неразумную позицию. Главная задача в том, чтобы минимизировать число жертв среди мирного населения, — считает Азаров.

Политик отметил, что не заметил желания со стороны властей Киева уменьшить число погибших среди мирного населения. Он привёл в пример Мариуполь, где пока российская армия не разблокировала районы города от украинских националистов, там не начинали эвакуацию.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.