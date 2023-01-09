Названа главная опасность американских БМП Bradley, передаваемых Украине Эксперт Суконкин: США могут нарастить поставки американских БМП Bradley для Украины

Фото: Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

Военный эксперт, писатель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что передаваемые Украине американские БМП Bradley могут использоваться как носители противотанкового ракетного комплекса TOW для проверки их способности поражать российские танки. По его словам, поставки колесных танков AMX и БМП Marder со стороны Франции и Германии не имеют особого смысла, так как были приняты на вооружение 50 лет назад и с тех пор практически не модернизировались. Эксперт подчеркнул, что в то же время сами по себе поставки 50 БМП не изменят ситуацию, однако США могут нарастить поставки по мере обучения ВСУ.

Скорее всего, Bradley идет как носитель противотанкового ракетного комплекса TOW, у него мощная боевая часть, для проверки их способности поражать российские танки. <...> Опасность в том, что ВСУ получат опыт управления подобными машинами, а потом США могут нарастить поставки, — пояснил Суконкин.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось, тогда как объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.