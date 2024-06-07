Назван человек, чья поддержка для Зеленского важнее слов Байдена Профайлер Давыдов: самым важным человеком в США для Зеленского является Блинкен

Фото: Chuck Kennedy/Us State/Global Look Press

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Президенту Украины Владимиру Зеленскому важнее реакция госсекретаря США Энтони Блинкена, чем американского лидера Джо Байдена или министра обороны страны Ллойда Остина, заявил в беседе с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов, комментируя поведение политиков на встрече во Франции. По его словам, украинскому лидеру было все равно, что говорит президент США.

Во время монолога Байдена Зеленскому все равно, что тот говорит. В это время он подбирает ответные формулировки внутри себя. Когда же Зеленский начинает ответную речь, ему важнее реакция Энтони Блинкена на свои слова и аргументы, чем реакция министра обороны Ллойда Остина или Байдена. Вывод: ситуация привычная, результат встречи известен, основной оппонент и поддержка — Энтони Блинкен, — высказался Давыдов.

Он отметил, что Байден чувствует себя уверенно и не испытывает чувства вины перед Зеленским за задержку военной помощи. Однако, как отметил профайлер, внутриполитические проблемы с принятием законопроекта вызывают сильнейший стресс. Что касается поведения Зеленского, то ему есть что сказать по поводу затягивания финансирования со стороны Вашингтона, но он сдерживает себя, подчеркнул Давыдов.

Зеленскому есть что сказать по поводу затягивания финансирования, но он сдерживает и контролирует себя. Есть признаки напряжения и гнева, но не вижу маркеров стресса, — подытожил специалист.

Во время встречи с Зеленским президент США попросил прощения за задержку военной помощи. По словам Байдена, некоторые «очень консервативные» конгрессмены мешали принятию соответствующего законопроекта. Глава Белого дома также заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.