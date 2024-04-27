Названа причина разрушительного наводнения в Дубае Ученые WWA: мощные ливни в Дубае прошли из-за изменения климата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Климатологи назвали потенциальную причину разрушительных наводнений в Дубае и других районах Персидского залива, сообщает Phys.org. По мнению ученых из World Weather Attribution (WWA), наблюдается взаимосвязь между увеличением осадков и изменением климата, и вероятность таких ливней увеличилась примерно в три раза с начала промышленной эпохи.

В ОАЭ за один день выпало на 10–40% больше осадков, чем предполагалось бы в мире, без повышения температуры на 1,2 градуса Цельсия выше уровня до начала промышленной эры. В некоторых местах выпало около 25 сантиметров осадков, что в два раза больше, чем обычно, — говорится в сообщении.

Несмотря на различия в осадках в разных регионах, данных недостаточно для точных компьютерных моделирований, поэтому не удается определить, увеличивает ли изменение климата вероятность подобных наводнений. Вместе с тем многие ученые сомневаются в эффективности метода засева облаков, который может вызвать подобные ливни.

Ранее сообщалось, что в Москве выпадет около 30% месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице прольется 10–12 мм осадков.