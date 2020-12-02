НАТО призвали сохранить политику «сдерживания и диалога» в отношении с РФ

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Эксперты советуют блоку НАТО сохранить комплексный подход в отношениях с РФ, предусматривающий как меры по сдерживанию, так и диалог с Кремлём, говорится в глобальном докладе Альянса. В документе отмечается, что Блок должен реагировать и отвечать на угрозы со стороны Москвы, «враждебные действия, проявляя политическое единство, решительность и последовательность». Специалисты считают, что нормализация отношений с РФ возможна только, если она вернётся к «полному соблюдению международного права».

В то же время, НАТО должна оставаться открытой к обсуждению мирного сосуществования, позитивно реагировать на изменения в позиции и поведении России, — говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте НАТО.

НАТО считает РФ главной военной угрозой безопасности Альянса минимум до 2030 года. Об этом говорится в отчёте о реформировании Блока «НАТО-2030». Документ обнародован в ходе завершающейся 2 декабря видеоконференции глав МИД организации. В НАТО добавили, что союз должен сформировать постоянный орган для оценки угрозы со стороны Китая.

Москва продолжает вести в мире «напористую политику и агрессивные действия». Данное обстоятельство препятствует конструктивному диалогу с ней. Об этом говорится в стратегическом докладе НАТО. Составители документа также рассказывают о «негативно влияющей на безопасность Евро-Атлантического региона» активной деятельности России на Чёрном и Балтийском морях, в Арктике и Восточном Средиземноморье. В документе упоминается так называемая агрессия Москвы против Украины и Грузии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел стран НАТО в ходе последней видеоконференции подтвердили: Альянс должен продолжать диалог с Россией. Об этом заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По его словам, Блок приветствует диалог Москвы и Вашингтона о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что НАТО не хочет оказаться в мире, где не будет контроля над вооружением.