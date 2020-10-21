НАТО планирует создать в Германии новый космический центр

https://static.news.ru/photo/ee17638e-138a-11eb-acae-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army Corps of Engineers Europe District

Министры обороны стран — членов Североатлантического альянса 22 октября примут решение о создании нового космического центра НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ожидаю, что завтра будет достигнуто соглашение о создании нового космического центра на авиабазе Рамштайн в Германии, — цитирует ТАСС генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выступившего на пресс-конференции в преддверии видеоконференции министров обороны стран Альянса 22–23 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что новейшая военная система контроля космического пространства будет создана в РФ в ближайшие годы, сообщил командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский. Генерал-лейтенант пояснил в интервью газете «Красная звезда», что комплексы будут развёрнуты в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму. Вышинский подчеркнул, что когда новейшие комплексы будут введены в строй, космические войска ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот.

Система контроля космического пространства является составной частью воздушно-космической обороны страны, это информационная система, предназначенная для непрерывной оценки космической обстановки как в мирное, так и в военное время. Основными задачами, которые определены для Главного центра разведки космической обстановки, являются непрерывный анализ космической обстановки, ведение Главного каталога космических объектов, выявление возможного опасного сближения отечественных спутников с космическими объектами.