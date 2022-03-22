«Надо раскапывать землю»: лётчик о разбившемся в Китае Boeing 737

Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов в беседе с NEWS.ru рассказал, почему мог упасть пассажирский Boeing 737 в Китае и где находятся тела погибших, которых пока не обнаружили. Специалист напомнил, что «в Китае горно-лесистая местность, деревья очень мощные стоят, и найти такие детали очень тяжело, поэтому надо раскапывать землю». Крушение потерпел пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека. Катастрофа произошла в южной части страны. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар.

Насколько я видел кадры падения, читал про траекторию, и если верить динамике падения — то самолёт фактически пикировал. А при отказах авиационной техники самолёт, как правило, так не падает. Есть системы управления определённые и есть возможность управлять ими практически до касания земли, и лётчики это делают, — объяснил эксперт.

Попов напомнил о трагическом случае, который произошёл с самолётом Lufthansa. Тогда судно потерпело крушение из-за психически нездорового человека.

Помните, была дочерняя компания Lufthansa? Там был пилот Лубиц такой. И он в обострении психического состояния в горы направил самолёт. Понимаете, если такая ситуация была на борту, а это не исключено, потому что сейчас весеннее обострение для психически нездоровых людей. Понятное дело, что лётчиков тщательно отбирают, но смотрите — Lufthansa одна из ведущих компаний мира была и допустила же лётчика до такого. Поэтому я вам отвечаю: если вдруг пикирование было устроено преднамеренно, то найти потом тела погибших очень трудно, — отметил собеседник.

Попов добавил, что бывал на нескольких ямах военных самолётов, на расследованиях. Он подчеркнул, что найти следы людей там очень тяжело. Во-первых, взрывом разносится, во-вторых, в землю глубоко они попадают. По его словам, пока верить первоначальным информационным вбросам нецелесообразно.

Если это те снимки, о которых можно говорить сейчас, в Интернете, то вероятность такого есть. Достоверно говорить о таком можно только после нахождения чёрного ящика. По визуальной картинке, конечно, тяжело о таком сказать, только как об одном из вариантов. Но это может быть и отказ авиационной техники тоже... Тут палитра достаточно большая. Техника тоже могла отказать, по теории вероятности техника априори должна отказывать, — подытожил заслуженный военный лётчик РФ.

Спасатели пока не обнаружили ни выживших, ни тела пассажиров и членов экипажа Boeing 737, который разбился на юге Китая. На месте крушения находятся только обломки самолёта.