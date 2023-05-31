На Запорожской АЭС заявили об угрозе катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы Sky News: сотрудники ЗАЭС заявили об угрозе катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы

Фото: IAEA

Сотрудники Запорожской АЭС рассказали журналистам британского телеканала Sky News, что в случае аварии на ЗАЭС может произойти катастрофа, которая грозит обернуться более серьезными последствиями, чем в Чернобыле или Фукусиме. По данным канала, некоторые эксперты-ядерщики считают такое развитие событий маловероятным, другие же считают, что это наихудший из возможных сценариев.

Уровень радиоактивного загрязнения, а главное площадь заражения, составит тысячи квадратных километров суши и моря. Это будет намного, намного хуже, чем на Фукусиме, и хуже, чем в Чернобыле, — сообщил на условиях анонимности сотрудник ЗАЭС.

Один из работников также пожаловался на нехватку персонала. Советника главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинские власти оплачивают сотрудникам невыход на работу и тем самым фактически финансируют саботаж.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину для обсуждения вопросов обеспечения безопасности на ЗАЭС. По словам Гросси, главным является отсутствие каких-либо атак в направлении станции.

26 мая член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов не исключил, что в ближайшее время со стороны Украины могут произойти провокации на ЗАЭС. Рогов заявил об этом в ответ на сообщение военной разведки Украины о том, что провокацию якобы готовит Россия. Чиновник пояснил, что Киев анонсирует возможный удар ВСУ, пытаясь заранее обвинить в нем российских военных.