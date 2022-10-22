На Западе заявили о неожиданном для России эффекте от потолка цен на нефть The Conversation: введение потолка цен на нефть только увеличивает доходы России

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Австралийское издание The Conversation заявило, что Западу следует пересмотреть политику антироссийских санкций, поскольку нынешние меры лишь повышают доходы Москвы. Ограничение цен на продажу нефти, принятое в Евросоюзе, приведет только к росту цен на энергоносители и вызовет скачки инфляции по всему миру, при том, что Россия без труда находит желающих покупать у нее сырье.

Издание подчеркивает, что целью санкций представляется ослабление способности России продолжать спецоперацию и ограничение доступа к финансированию, необходимого для нее.

Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их, — отмечается в публикации.

Учитывая роль России в глобальных поставках энергоносителей, продолжение нынешней санкционной политики в отношении нее может закончиться тем, что мировая экономика вскоре окажется на пороге одного из крупнейших в истории потрясений, считают в The Conversation.

Ранее агентство Reuters сообщило, что потолок цен на российскую нефть от стран «Большой семерки» (G7) оказался почти бесполезным. Агентство пояснило, что у РФ достаточно танкеров, чтобы отгружать большую часть своих углеводородов за пределы досягаемости нового ценового лимита.