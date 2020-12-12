На YouTube нашли ролики с обнажёнкой, маскирующейся под йогу

https://static.news.ru/photo/bc7bf8c6-3c9d-11eb-860d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любители «обнажённой натуры» смогли обойти запрет YouTube на этот контент. Ролики с голыми девушками ищутся по запросу «nude yoga».

По запросам «nude yoga» и «naked yoga» YouTube выдаёт десятки записей с откровенным контентом. При этом видео набирают миллионы просмотров. Таким образом записи любителей «клубнички» в Сети маскируются под образовательный контент, и отличить один от другого сложно, сообщает «Говорит Москва».

Существуют действительно профессиональные ролики, где акцент сделан на упражнения, а тренер рассказывает, как их правильно выполнять. Однако, есть и такие, в которых девушки выполняют упражнения, но их не объясняют, а оператор акцентирует внимание на обнажённых частях тела.

Кроме того, есть ролики, где всё начинается как стандартное видео про йогу, но затем участницы ролика начинают раздеваться. При этом на обложке записей зачастую изображены кадры из порнофильмов.

Ранее стало известно, что мошенники требуют у участницы проекта «Дом-2» Ксении Волковой 25 тысяч рублей. В противном случае они грозят опубликовать интимное видео, которое они обманом выманили у девушки под предлогом участия в кастинге. Волкова сама сняла себя на видео и отправила ролик злоумышленникам. Она была уверена, что участвует в кастинге для съёмок клипа.

По условиям, претендентка должна предоставить откровенные кадры, именно это и сделала 26-летняя фитнес-блогер. Девушка отправила материалы в Telegram и была уверена, что скоро получит роль. Вместо этого ей пришло сообщение, в котором преступники требовали деньги, писал NEWS.ru.