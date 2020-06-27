На вечеринке в Бразилии застрелили четверых человек

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Четыре человека погибли и 11 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в Рио-де-Жанейро. Несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, местные жители неподалеку от района трущоб на севере города устроили вечеринку в честь национальных июньских праздников.

Как сообщает G1, ссылаясь на очевидцев, после полуночи к месту празднования прибыл автомобиль, из которого была открыта стрельба по людям. Пострадавших оперативно доставили в местное отделение скорой помощи, однако четверо всё же скончались от ран. По факту инцидента заведено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 28 июня на территории Назранского района Ингушетии злоумышленники обстреляли автомобиль. Инцидент произошёл в селении Сурхахи примерно в 23:00. Неизвестные обстреляли машину из автоматического оружия. Одним из двух раненных в результате стрельбы оказался сотрудник полиции. Он не был при исполнении должностных обязанностей. Раненые были госпитализированы, но точных данных об их состоянии на данный момент нет. На месте происшествия работают следователи, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.