В украинских Черновцах местные жители потребовали немедленной изоляции жены заражённого коронавирусом.
Отмечается, что всё началось после того, как был госпитализирован мужчина с симптомами заболевания, а его супруга, не имевшая признаков болезни, осталась дома, под амбулаторным наблюдением.
Как
Ранее сообщалось о перекрытии трассы около населённого пункта Новые Санжары 20 февраля 2020 года. Причиной стало возвращение эвакуированных украинских граждан из Ухани. Местные жители вышли на трассу из-за желания властей разместить эвакуированных из КНР в санатории МВД. Позже украинский суд арестовал четырёх подозреваемых в организации массовых беспорядков во время протестов.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент в Новых Санжарах. Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.
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