https://static.news.ru/photo/de22af76-5d8f-11ea-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

В украинских Черновцах местные жители потребовали немедленной изоляции жены заражённого коронавирусом.

Отмечается, что всё началось после того, как был госпитализирован мужчина с симптомами заболевания, а его супруга, не имевшая признаков болезни, осталась дома, под амбулаторным наблюдением.

Как сообщает Life, жители Черновцов перекрыли дорогу и потребовали немедленной изоляции жены заражённого коронавирусом. Женщину в ближайшее время заберут на обсервацию, а подъезд, где она проживает, продезинфицируют.

Ранее сообщалось о перекрытии трассы около населённого пункта Новые Санжары 20 февраля 2020 года. Причиной стало возвращение эвакуированных украинских граждан из Ухани. Местные жители вышли на трассу из-за желания властей разместить эвакуированных из КНР в санатории МВД. Позже украинский суд арестовал четырёх подозреваемых в организации массовых беспорядков во время протестов.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент в Новых Санжарах. Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.