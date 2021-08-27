На Украине рассказали об ультиматуме Зеленскому от мировых лидеров

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он отметил , что немецкий лидер до встречи с Зеленским «согласовала» ультиматум с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. От того, примет ли условия украинский президент, зависит возможность его визита в Вашингтон.

Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным, — подчеркнул политик.

Он добавил, что «консолидированное решение по Украине» существует и оно обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе договорённостей, достигнутых на саммите лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Если у Зеленского появятся «какие-то альтернативные варианты», его встреча с Байденом не состоится, уверен Мураев.

Ранее стало известно, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США выведет отношения двух стран на новый уровень. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что украинскому лидеру в Вашингтоне предстоит подписать документы, которые касаются политических и экономических вопросов, а также вопросов безопасности.